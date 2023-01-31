Заслуженный учитель РФ Ямбург: «Я бы не хотел, чтобы учебник истории продуцировал ненависть»

Аргументы Недели → Общество 13+

31 января 2023, 14:01 Антон Николаев,

Евгений Ямбург считает, что в новом учебнике по истории, где будет написано о СВО, должна быть хорошая доказательная база с фактами. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Написание учебника истории - вещь крайне сложная. Там столько презумпций, столько параметров, он должен быть коротким, доступным, интересным, правдивым. Когда-то Михаил Булгаков участвовал в конкурсе, но он отказался от написания учебника истории. Критиковать легко, а вот написать - сложная задача».

«В этом учебнике истории, на мой взгляд, должны быть документы, факты, так как это не должно быть голословным. Совершенно очевидно, что существуют разные позиции в обществе, то он, скажем, может быть написан в таком ключе, мол, история рассудит. Я бы хотел, чтобы этот учебник не продуцировал ненависть».

Напомним, Минпросвещения РФ заявило, что новый учебник по истории с разделом про специальную военную операцию на Украине будет массово использоваться в школах с 2024-2025 учебного года.