В петербургском метро появятся 67 новых автоматов для продажи проездных

Первые автоматы поставят уже весной.
В метро Северной столицы установят 67 автоматов, в которых можно будет покупать и пополнять проездные билеты. Работы назначены на весну 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга.
Новые автоматы будут по размеру меньше старых вариантов, а по функционалу – удобнее. Оплатить проездные билеты можно будет банковской картой. На новых устройствах петербуржцы смогут проверить баланс проездного, пополнить его, а также активировать те поездки, которые были оплачены ранее. Чек пользователи смогут получить по QR-коду.
Отмечается, что 17 специальных автоматов появятся в Центральном, Невском, Калининском и Адмиралтейском районах города. Сейчас такие устройства стоят на 14 станция метро. Из них – Автово, Московские ворота, Технологический институт, Приморская, Гостиный двор.