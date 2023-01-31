В петербургском метро появятся 67 новых автоматов для продажи проездных

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

31 января 2023, 12:08 Елена Соколова

Фото: Фрагмент из видео на видеохостинге YouTube

Первые автоматы поставят уже весной.

В метро Северной столицы установят 67 автоматов, в которых можно будет покупать и пополнять проездные билеты. Работы назначены на весну 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Новые автоматы будут по размеру меньше старых вариантов, а по функционалу – удобнее. Оплатить проездные билеты можно будет банковской картой. На новых устройствах петербуржцы смогут проверить баланс проездного, пополнить его, а также активировать те поездки, которые были оплачены ранее. Чек пользователи смогут получить по QR-коду.

Отмечается, что 17 специальных автоматов появятся в Центральном, Невском, Калининском и Адмиралтейском районах города. Сейчас такие устройства стоят на 14 станция метро. Из них – Автово, Московские ворота, Технологический институт, Приморская, Гостиный двор.