В Запорожской области в Мелитополе улицам вернули советские «революционные» названия

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31 января 2023, 09:39

Запорожская область в 2022 году по итогам референдума вошла в состав России. Власти одного из крупных районных центров области, города Мелитополя, переименовали 55 улиц, 30 переулков и одну площадь города. Им вернули старые советские «революционные» названия.

Например, вместо улицы Григория Чухрая (советского и российского кинорежиссера) в Мелитополе появилась улица Артема (революционера Федора Сергеева), вместо улицы Локомотивной — улица Дмитрия Ульянова (младшего брата Владимира Ленина), а вместо улицы Ярослава Мудрого — улица немецкой коммунистки Розы Люксембург.

Соборная площадь Мелитополя теперь называется площадью Революции.