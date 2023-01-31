День рождения русской водки

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31 января 2023, 08:59 Татьяна САВКИНА

31 января 1865 года Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою». Это событие стало неформальным поводом установления Дня рождения русской водки.

Чистый спирт существует достаточно давно, его смогли получить арабы еще в VI веке нашей эры. Эксперты полагают, что именно вследствие этого в своде мусульманских законов появился запрет алкоголя.

В России крепкие напитки, схожие с современной водкой, тоже появились много лет назад. Есть достоверные сведения об употреблении различных крепких напитков на Руси в XI-XII веков. Существует мнение, что способ производства водки стал известен в России во второй половине XV века и, скорее всего, был обусловлен появлением хлебных излишков, требовавших быстрой обработки.

Русская водка начинает экспортироваться в Швецию, Эстонию, земли Ливонского Ордена. С 1533 года на водку вводится государственная монополия, налоги с проданной водки начинают поступать в государственную казну. А «царевы кабаки» приносят значительную прибыль.

Само же слово «водка» появилось в России в XVII - XVIII веках и, вероятно, является производным от «воды». Основным названием было «хлебное вино». Наименование «водка» письменно появляется в указе императрицы Елизаветы Петровны 8 июня 1751 года. В нем четко определялось, кому можно иметь перегонный куб, а кому нельзя.

В 1765 году Екатерина Вторая дает дворянству привилегии для производства водки, освобождая тех, кто занимается винокурением, от всяких налогов. Но ограничения вводились в другой плоскости: каждый дворянин имел право на определенный объем производства водки, соответственно своему званию, рангу или должности. Другие же сословия были лишены права заниматься винокурением.

День рождения водки приурочен к защите Менделеевым известной диссертации «О соединении спирта с водою», над которой он трудился в течение 1864-1865 годов. Великому ученому удалось получить классическую сорокаградусную водку. Менделеев входил в особый «Технический комитет», который контролировал качество напитка, и предложил утвердить название «водка» официально. После такого решения появились водочные стандарты. Водка стала разделяться на сорта и уровни качества с соответственными ценами.

Открытие химиком 40-градусной формулы совпало еще с одним событием в истории водки - в дорогих магазинах Москвы и Петербурга ее начали продавать в бутылках, до этого отпускали только ведрами.

Производство напитка развернулось в промышленных масштабах. В 1894 году водка была запатентована российским правительством в качестве национального напитка.

Известный советский и российский учёный - историк, этнограф, крупнейший знаток русской кулинарии Вильям Похлебкин написал о сорокаградусном напитке научную книгу - «История водки», в которой есть такие слова: «Водка - не просто средство опьянения, а сложный национальный продукт, сконцентрировавший в себе историческую, пищевую и технологическую фантазию русского народа».