Глава Минздрава Мурашко: складские запасы аптек формируются в пределах двух месячной потребности

Медицинскими учреждениями перед каждым сезонным увеличением заболеваемости обеспечиваются запасом лекарственных препаратов не менее, чем на четыре месяца. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
Согласно словам политика, которые приводит издание Teleprogramma.pro, в зависимости от мощности аптек, складские запасы аптечной сети в среднем пополняются лекарствами в пределах двух месячной потребности.
Мурашко также отметил, что для поддержания запасов препаратов для льготной категории граждан, резервы аптечных складов должны быть рассчитаны на четыре месяца.