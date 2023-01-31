Глава Минздрава Мурашко: складские запасы аптек формируются в пределах двух месячной потребности

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31 января 2023, 03:39 Источник: Teleprogramma.pro

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Медицинскими учреждениями перед каждым сезонным увеличением заболеваемости обеспечиваются запасом лекарственных препаратов не менее, чем на четыре месяца. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Согласно словам политика, которые приводит издание Teleprogramma.pro, в зависимости от мощности аптек, складские запасы аптечной сети в среднем пополняются лекарствами в пределах двух месячной потребности.

Мурашко также отметил, что для поддержания запасов препаратов для льготной категории граждан, резервы аптечных складов должны быть рассчитаны на четыре месяца.