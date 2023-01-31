Эксперты: самым притягательным запахом мужчины считают цветочный аромат

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31 января 2023, 02:23 Источник: Teleprogramma.pro

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Согласно результатам исследования экспертов, на которое ссылается издание Teleprogramma.pro, порядка 85% мужчин считают цветочный аромат наиболее притягательным.

Как отмечается, если женщина будет пользоваться парфюмом с нотками данного аромата, то в большинстве случаев мужчины обернутся ей в след.

Сообщается, что экспертами также было выявлено три самых лучших парфюма с цветочным ароматом этого сезона, где на первом расположились духи Chanel Gabrielle, второе место занял аромат Givenchy L’Interdit, а на третьем расположился Calvin Klein Deep Euphoria.