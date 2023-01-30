Станислав Соловьев – Соловей - Разбойник

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30 января 2023, 21:19 Владимир Торопов,

Мне сложно писать эту главу, потому что, Слава Соловьев - мой близкий друг и мне очень хочется написать про него хорошие слова. Мы с ним познакомились, когда приезжали этим летом в город воинской славы Брест!

Он встретил нас на авто на окраине Бреста и повез в Дом культуры на встречу с замечательным белорусским народным ансамблем песни и танца «Спадчына», что в переводе с белорусского – «Наследие» во главе своим руководителем - Владимиром Ивановичем Литвинчуком. А мы – это Валерий Болотов с супругой Екатериной, два гармониста – Иван Киселев и Геннадий Сюрсин и я, ваш покорный слуга.

Когда мы вышли из машины, ансамбль «Наследие» спел по-белорусски песню, которой встречают дорогих гостей, угостил хлебом - солью и пригласил нас, уставших и измученных дальней дорогой людей, к своему праздничному застолью. Каких угощений и яств там только не было! Мы быстро пришли в себя и немного отдохнув, стали вместе со «Спадчыной» петь красивые белорусские и русские песни. Пропели до самой ночи.

На следующий день нас пригласили на праздник деревни Тельмы.

Там был большой концерт, на котором выступали и белорусские и российские артисты: Иван Киселев, Геннадий Сюрсин, Спадчына и многие другие коллективы. Концерт имел большой успех, его даже приехало записать местное телевидение.

Назавтра должен был состояться еще один праздник - народные гуляния в деревне Скоки, праздник – Присмаки. Это такой праздник, на который приезжают артисты из разных мест Белоруссии и привозят с собой различные угощения, кушают их сами и угощают других, как бы присмаковывая еду. Кроме того, привозят и выполненные своими руками сувениры. Так, мне удалось попробовать и даже посмаковать настоящий белорусский борщ и знаменитые на весь мир драники. Концерт был замечательный и я там увидел на сцене еще один коллектив, с которым потом познакомился – ансамбль «Лучина». Этот коллектив потом приезжала к нам в Истру на запись и я обязательно напишу о них в книге.

На этих двух концертах мне впервые и удалось услышать Станислава Соловьева, гармониста, играющего свои собственные песни, очень красивые, мелодичные, с запоминающимися текстами. Он вообще как-то выделялся среди других артистов своим внешним видом, белыми сапогами и широкополой шляпой. И голос у него такой сильный, мощный и очень выразительный не оставлял сомнений, что перед нами настоящий Артист!

Вечером, на застолье мы разговорились. Оказывается, он приезжал к Болотову, но это было еще за три года до того, как я появился на канале «Гармонь – народная душа». Потом уже я нашел ролики в Интернете, где Соловьев со «Спадчыной» поет песни на Кухне талантов у Валерия Николаевича, запомнился его художественный свист, которым он как бы сопровождал некоторые песни, оттеняя их и делая более выразительными, запомнилось выступление трио «Калина», тоже очень известный коллектив, и многие другие артисты.

На следующий день у нас должна была состояться поездка в Брестскую крепость, ради этого у нас и была запланирована поездка в Белоруссию. Соловьев снова встретил нас и проводил в крепость на авто.

Эта поездка произвела на нас неизгладимое впечатление, ведь Брестская крепость – важнейший памятник второй мировой войны, символ героического сопротивления и выдающегося мужества ее защитников. Главный ее оборонительный узел – Цитадель остров с замкнутой двухэтажной казармой и стенами – два метра в ширину и почти 2 километра (!) в длину. И вся она сложена из темно-красного кирпича. Грандиозное сооружение!

Нам показали место, где можно снять передачу и мы начали готовиться к эфиру. Взяли напрокат военную форму, вошли в кадр и исполнили по сценарию заранее подготовленные военные песни. Иван Киселев и Геннадий Сюрсин играли и пели очень проникновенно и трогательно, и вскоре за нашей съемочной площадкой образовалась целая толпа зевак, пришедших посмотреть съемку.

Мы попросили Станислава Соловьева сыграть одну из военных песен, им самим написанную, и он сыграл «Мы помним все». Зазвучал вальс. Иван Киселев в офицерской форме пригласил Катюшу Болотову на танец и мы, как завороженные, смотрели на их выступление. А я про себя отметил - какой же все-таки хороший он гармонист, этот Славка Соловьев, такую красивую песню написал, и музыку и стихи! Пробыли в Брестской крепости мы несколько часов. В этот день мы должны были записать программу с Соловьевым, но все очень устали и перенесли съемку на завтра.

А с утра он снова приехал и отвез нас на студию, где и произошла запись. Соловьев пел свои песни очень нежно, вдохновенно, но самое главное – это тексты его песен. Они идут из души, от самого сердца. Я был просто потрясен его творчеством, его такими красивыми песнями и гармонисты Киселев и Сюрсин, стоящие за кадром, лихо отплясывали под некоторые из них. И снова он свистел и свистел, играя свои песни, как настоящий Соловей-разбойник! Словом, запись программы удалась на все 100.

Потом мы поехали в город, побродили по его центральной части, посидели в кафе. Какой же красивый Брест ухоженный город! Чистый, малоэтажный, с уютными зданиями, улицами и скверами. Город зеленый такой, бесподобный!

Ну а вечером нас снова ожидало застолье – белорусский ансамбль Спадчына привезли с собой на нашу базу соленья, колбасы, салаты и много чего вкусного. Жарили на мангале шашлыки. Мы сидели на улице, наслаждались природой и теплым летним вечером и снова пели красивые песни. Вообще, за эти три дня, проведенные в Белоруссии все мы настолько подружились с коллективом «Наследие», особенно с его женским составом, что когда пришло время расставаться, у многих из нас на глазах были слезы. Мы со Станиславом Соловьевым пожали друг другу руки и договорились встретиться теперь уже на Московской земле. (продолжение следует).