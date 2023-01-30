Что нужно знать пострадавшему при получении компенсации в результате ДТП

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30 января 2023, 21:09

Дорожно-транспортное передвижение является неотъемлемой частью жизни современного общества. Количество автомобилей на дорогах растет с каждым днем, следовательно, количество ДТП не уменьшается. В результате дорожно-транспортных происшествий может причиняться вред не только автомобилю, но и водителю с пассажирами.

Пострадавший в результате ДТП собственник автомобиля имеет право на компенсационные выплаты со страховой компании по ОСАГО в размере 400 000 рублей для восстановления транспортного средства.

В случае, если окажется, что водителю или пассажирам был причинен вред здоровью, то страховая компания обязана дополнительно выплатить на лечение каждого пострадавшего до 500 000 рублей.

Если будет установлено, что ущерб превышает лимит по ОСАГО, то пострадавшее лицо имеет право обратиться в судебном порядке за дополнительными материальными выплатами к виновнику ДТП или собственнику транспортного средства, которое являлось причинителем вреда.

Так в соответствии с Гражданским кодексом РФ установлено, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся прямым причинителем вреда.

На практике бывают случаи, когда виновник ДТП по каким-либо причинам не застраховал свою ответственность. В таком случае, пострадавший имеет полное право обратиться за возмещением вреда, как имущественного, так и вреда причиненного здоровью, напрямую к виновнику ДТП (если он не является собственником ТС) или к собственнику транспортного средства одновременно. Такие лица будут солидарно отвечать за ущерб, причиненный потерпевшему.

При этом, если говорить о выплатах за ущерб причиненный здоровью, то здесь необходимо отметить, что в такой объем компенсаций входят:

- расходы на лечение, которые подтверждены документально (обследование, лекарства, дополнительное питание, посторонний уход);

- протезирование;

- санаторно-курортное лечение;

- приобретение специальных транспортных средств;

- потерянный заработок или иной доход, который мог иметь потерпевший;

- компенсация морального вреда.

Как показывает практика, чем больше доказательств будет собрано с момента ДТП, которые будут документально подтверждены, тем больше вероятность получить дополнительные компенсационные выплаты с виновника ДТП, при наличии ущерба превышающего лимит по ОСАГО.

Алина Гарина – адвокат, эксперт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве.