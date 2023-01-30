Как пересадить герань, выбрать горшок и добиться цветения

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30 января 2023, 19:19 Александр Крохмаль, Журналист

Герань только кажется капризной, подход к ней найти легко. Фото: Unsplash.com

Цветоводы советуют быть осторожнее, когда речь идёт о пересадке растений. С геранью всё не так уж и просто, как кажется на первый взгляд. Пересаживать её нужно лишь по мере необходимости. Если цветок растёт очень быстро, то приходится пересаживать каждый год. В случае если рост медленный, то подойдёт вариант раз в 2-3 года. Лучшее для этого время – весна.

Эксперты утверждают, что торопиться пересаживать из привычного горшка совсем не нужно, если цветок только купили. Необходимо дать время на адаптацию, хотя бы пару недель. И если он цветёт, то никаких пересадок и вовсе не нужно, иначе опадут бутоны. Герань очень неприхотлива к грунту и никаких особых требований к нему не предъявляет. Главное – чтобы грунт был воздушным, рыхлым и хорошо впитывал влагу. А ещё необходим дренаж из керамзита.

При выборе горшка для герани предпочтение лучше отдать керамике, причём неглазированной. Глина в отличие от пластмассы пропускает воздух. В таком горшке растение дышит, а лишняя влага лучше испаряется. Однако данное свойство керамики нужно обязательно учитывать при поливе и делать его чуть обильнее, чем в пластиковой ёмкости.

Цветоводы также отмечают: для того, чтобы пеларгония цвела и не гнала зелёную массу, ей нужен горшок диаметром примерно до 14 см и высотой около 12 см. При пересадке нужно брать новый горшок на 1 или 2 см больше старого. При переселении растения в новый горшок необходимо заполнить ёмкость не до конца грунтом. При этом до края горшка нужно оставить сантиметра 2, чтобы при поливе не было перелива воды. Пересаженную герань необходимо полить тёплой водой и убрать в полутень на неделю.