Трамвайным проектом «Петербург – Новосаратовка» займутся этой весной

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

30 января 2023, 18:53 Елена Соколова

Фото: canva.com

Для работы на маршруте понадобится около 15 единиц транспорта.

В начале этой весны планируется начать подготовку первых документов для создания трамвайного маршрута из Новосаратовки Ленинградской области до Народной улицы в Санкт-Петербурге. Уже заключили бюджетный договор.

К марту должен быть готов предварительный проект маршрута. Он не будет относиться к городскому бюджету, так что в обсуждении вопросов участвуют также возможные инвесторы.

На данный момент исследуется пассажиропоток направления и наиболее многолюдные точки маршрута.

За подвижной состав будет отвечать петербургское госпредприятие "Горэлектротранс". Также к участникам концессии присоединился банк ВТБ.

Предполагается, что прокладку сделают до станции метро "Ломоносовская" вместо ранее названной "Улицы Дыбенко".