Сотрудники МВД вручили паспорт РФ 92-летней учительницы из Украины

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30 января 2023, 18:11 Елена Соколова

ФОТО: скриншот видео пресс-службы ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В 2022 году преподаватель Одесского университета вернулась в Россию.

92-летней жительнице Санкт-Петербурга, которая переехала в Северную столицу из Одессы, сотрудники МВД вручили паспорт гражданина Российской Федерации.

«Сотрудники МВД в торжественной обстановке приняли Присягу гражданина Российской Федерации у 92-летней гражданки Украины Мосаловой Людмилы Михайловны. Новым домом для женщины стала квартира ее внучки в Красносельском районе Петербурга», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Людмила Михайловна родилась в 1931 году и встретила Великую Отечественную войну в 10 лет. Во время войны она получила звание «Труженик тыла». В мирное время уроженка Владимирской области занималась педагогикой и переехала из Алтайского края в Одессу в 1982 году, где преподавала в местном университете.

В 2022 году женщина приняла решение уехать из Украины и переехала в Санкт-Петербург. По ее словам, она всю жизнь ждала этого момента.