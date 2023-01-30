Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

В Керчи готовятся к похоронам ребенка, погибшего по вине пьяного водителя

, 16:57 Источник: Аргументы недели-Крым

В Керчи готовятся к похоронам ребенка, погибшего по вине пьяного водителя

Для вывоза на кладбище горожан, желающих принять участие в траурной церемонии, подготавливают автобусы.

31.01.23 на керченском городском кладбище обретет свой последний приют мальчик Даня, жизнь которого оборвалась после аварии, виновником которой стал пьяный водитель.

Трагедия стала настолько резонансной среди горожан, что власти Керчи, предполагая массовую поддержку семье в дни траура, предоставили автобусы, которые доставят желающих к месту захоронения. Транспорт отправится в 11:00 от центрального автовокзала.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

Политика

Политика