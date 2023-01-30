В Керчи готовятся к похоронам ребенка, погибшего по вине пьяного водителя

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30 января 2023, 16:57 Источник: Аргументы недели-Крым

Для вывоза на кладбище горожан, желающих принять участие в траурной церемонии, подготавливают автобусы.

31.01.23 на керченском городском кладбище обретет свой последний приют мальчик Даня, жизнь которого оборвалась после аварии, виновником которой стал пьяный водитель.

Трагедия стала настолько резонансной среди горожан, что власти Керчи, предполагая массовую поддержку семье в дни траура, предоставили автобусы, которые доставят желающих к месту захоронения. Транспорт отправится в 11:00 от центрального автовокзала.