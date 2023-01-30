Экс-начальник Кингисеппской таможни лишился двухэтажной квартиры

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30 января 2023, 16:08 Елена Соколова

Фото: Скриншот YouTube. Сергей Слепухин в суде.

Недвижимость передана во владение государства.

Бывший начальник таможенной службы Кингисеппа Сергей Слепухин по решению суда лишился двухэтажной квартиры в пользу государства. Соответствующее требование ранее выдвинула Северо-Западная транспортная прокуратура.

Ведомство обвинило Слепухина в нарушении законодательства, а именно в коррупции. В ходе проверки выяснилось, что квартира в Пушкине куплена на неофициальные и незаконные доходы за девять миллионов рублей и оформлена на третье лицо.

Напомним, что в начале 2022 года Сергей Слепухин осужден за взятку в размере 27 тысяч долларов за перемещение через границу без уплаты пошлины. Он получил восемь лет колонии строгого режима и обязуется выплатить штраф в размере 3,5 миллионов рублей.