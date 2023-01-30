Глава МИД Латвии Ринкевич: Решение допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде - аморально

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич впал в ярость от решения МОК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в следующей Олимпиаде.
И дня не проходит, чтобы верхушка Латвии не вспомнила о России! Право слово, просыпаются с Россией "на устах", и засыпают, видимо, с проклятьями...
Удивительно, но находясь в России, я не слышала, чтобы так часто "поминали" Латвию...
Глава МИД ЛР Эдгарс Ринкевич в последнее время просто не может жить без России - доходит до смеха... На любую информацию о РФ у г-на министра иностранных дел Латвии есть комментарии! Разумеется, негативные...
Например, г-н Ринкевич просто возмущен решением Международного Олимпийского комитета о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований:
"Решение МОК о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в следующей Олимпиаде - аморально и неправильно. Россия ведет военные действия против Украины - она должна быть изолирована. Россия использует спорт в политических целях".
Уже нет сомнений в том, как Латвия относится к РФ - маски сброшены!
Но меня удивляет следующее, как правительство Латвии будет отвечать за свою ненависть, агрессию, национализм тогда, когда придет время? Насколько экономически, политически сильна Латвия? Почему нынешняя правящая коалиция не думает о простых латвийцах, которые просто хотят спокойно жить? Какая судьба ожидает людей в Латвии?
Впрочем, Нацблок не думает об этом - ненависть же сильнее разума!