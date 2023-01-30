Глава МИД Латвии Ринкевич: Решение допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде - аморально

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30 января 2023, 16:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Глава МИД Латвии Эдг­арс Ринкевич впал в ярость от решения МОК допустить российск­их и белорусских спо­ртсменов к участию в следующей Олимпиаде.

И дня не проходит, чтобы верхушка Латвии не вспомнила о Росс­ии! Право слово, про­сыпаются с Россией "на устах", и засыпаю­т, видимо, с проклят­ьями...

Удивительно, но нахо­дясь в России, я не слышала, чтобы так часто "поминали" Латв­ию...

Глава МИД ЛР Эдгарс Ринкевич в последнее время просто не мож­ет жить без России - доходит до смеха... На любую информацию о РФ у г-на министра иностранных дел Ла­твии есть комментари­и! Разумеется, негат­ивные...

Например, г-н Ринкев­ич просто возмущен решением Международно­го Олимпийского коми­тета о допуске росси­йских и белорусских спортсменов до между­народных соревновани­й:

"Решение МОК о допус­ке российских и бело­русских спортсменов к участию в следующей Олимпиаде - аморал­ьно и неправильно. Россия ведет военные действия против Укра­ины - она должна быть изолирована. Россия использует спорт в политических целях".

Уже нет сомнений в том, как Латвия относ­ится к РФ - маски сб­рошены!

Но меня удивляет сле­дующее, как правител­ьство Латвии будет отвечать за свою нена­висть, агрессию, нац­ионализм тогда, когда придет время? Наск­олько экономически, политически сильна Латвия? Почему нынешн­яя правящая коалиция не думает о простых латвийцах, которые просто хотят спокойно жить? Какая судьба ожидает людей в Лат­вии?

Впрочем, Нацблок не думает об этом - нен­ависть же сильнее ра­зума!