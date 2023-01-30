Латвия признает ливский язык: в районах Латвии появились указатели на ливском языке

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30 января 2023, 16:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Видимо, правительство Латвии решило экономический кризис в стране решить при помощи языков... В районах Латвии вдруг появились указатели на ливском языке...

Ливский язык - язык ливов, которые проживали на территории современной Латвии. Ливский язык принадлежит к прибалтийско-финской подгруппе финно-угорских языков. Данный язык называют еще "прибрежный".

Почему Латвия "вспомнила" о ливском языке?

ЛР решила признать ливский язык, как часть традиционной культуры страны. Более того, в стране есть Ливский институт при Латвийском университете... Сложно сказать, какую значимую функцию выполняет данный институт, потому как в мире только 30 человек способны общаться на ливском языке. Если говорить конкретно о Латвии, то последним человеком, для которого ливский язык был родным, Виктор Бертольд, скончался в 2008 году. Но в Ливском институте утверждают, что есть много желающих изучать данный язык... Правда, сколько человек уже выучило ливский язык, увы, неизвестно...

Но в районе Латвии Курземе появились указатели на ливском языке. Кстати, Кабинет министров Латвии уже выделил деньги на дорожные знаки на ливском языке, а вот принятие самого плана развития исторических земель Латвии, по обыкновению, "застряло" в правительстве...

Но главное - "распределить" деньги...

Создается такое впечатление, что Латвия настолько обнищала, что даже "самое святое" для титульных граждан страны - язык, оказался разменной монетой.