В госпитале Военно-медицинской академии Петербурга недостаёт донорской крови

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30 января 2023, 15:23 Елена Соколова

Фото: canva.com

Всех желающих сдать кровь ждут на Загородном проспекте, 47Б.

Госпиталь Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга столкнулся с недостатком крови доноров. Об этом сообщают петербургские СМИ со ссылкой на Telegram-канал Педиатрического университета.

Больше всего в учреждении нуждаются в крови с отрицательным резус-фактором. Однако ждут доноров с любой группой крови.

Отмечается, что утром понедельника информацию о нехватке крови удалили, но иконка «донорского светофора» на сайте организации всё ещё горит красным цветом.

Сдать кровь можно с понедельника по пятницу с 9 утра до половины первого дня на Загородном проспекте, 47Б, вход находится со стороны Введенского канала.