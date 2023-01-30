Военный эксперт Ходаренок: «Не надо ждать, когда Украина перевооружится на западную технику»

Аргументы Недели → Общество 13+

30 января 2023, 13:33 Антон Николаев,

Михаил Ходаренок предположил, что Россия не будет ждать, когда Украина перейдет полностью на западные вооружения. По этой причине стоит ждать переломных моментов на линии соприкосновения уже этой зимой. Такое мнение эксперт высказал в прямом эфире программы «60 минут», передает издание «Аргументы недели».

«Что касается оценки обстановки с общестратегических позиций, и если обращаться к терминам и понятиям большой стратегии, вооруженная борьба ведется только двумя способами и приемами - сокрушение и измор. Казалось бы, измор в вооруженной борьбе России с Украиной, все преференции находятся на стороне России, так как совокупный военно-экономический потенциал существенно высок. Но дело в том, что сейчас функции стратегического, оперативного и даже войскового тыла ВСУ выполняет коллективный Запад. Поэтому ведение боевых действий, с точки зрения измора, это не совсем выгодная ситуация. Не надо ожидать, когда произойдет полное перевооружение ВСУ на технику западного образца, надо решать эту проблему до этого момента».

Ходаренок предполагает, что в эту зимнюю кампанию будут решающие сражения, которые переломят общую обстановку в пользу России.