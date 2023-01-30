Снять квартиру в Петербурге стало дешевле на 11%

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

30 января 2023, 13:26 Елена Соколова

Фото: canva.com

Предложений аренды в Северной столице за год стало больше, а желающих снимать квартиры – меньше.

Месячная стоимость аренды квартиры в Санкт-Петербурге упала на 11% по сравнению с прошлым годом. Об этом журналистам стало известно из данных «ЦИАН.Аналитики».

Чтобы снимать однокомнатную квартиру в Северной столице, понадобится, в среднем, 28 тысяч рублей. Цена аренды снизилась почти на 1% по сравнению с прошлым месяцем.

Тенденция на снижение стоимости арендованных квартир сохраняется и в других российских городах. В среднем, арендовать «однушку» в России можно за 21 с половиной тысяч рублей, в январе цены снизились на 0,1%.

Причина снижения цен состоит в том, что многие квартиросъёмщики уехали за границу. Аренда квартир заметно дешевеет как в Санкт-Петербурге, так и в столице. Там доступно, в среднем, 70-85% жилья под съём.