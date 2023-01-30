Бесконечные снимки кишечника и шлем для анализа активности мозга: калифорнийский бизнесмен одержим идеей омоложения

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30 января 2023, 13:22 Александр Крохмаль, Журналист

Часть омолаживающей программы бизнесмена - вегетарианская диета. Фото: Unsplash.com

Не все мужчины способны смириться с наступающей старостью. Некоторые настолько не хотят увядать и терять энергию, что готовы пойти на любые эксперименты. Особенно это популярно среди крупных бизнесменов и людей, обладающих определённым уровнем финансового достатка.

В США есть один предприниматель, которого зовут Брайан Джонсон. В 30 лет он создал крупную компанию по обработке платежей. Позднее организация сыскала успех и стала одной из самых успешных в стране. Однако сам Джонсон попал под влияние депрессии. В 2013 году он продал бизнес корпорации Ebay и увлёкся собственным телом.

Брайан открыл специальный венчурный фонд, ориентированный на биотехнологии. Также основал компанию, выпускающую шлемы для анализа активности мозга. Но потом Джонсон пришёл к мнению, что вообще не хочет стареть. Более того, он желает иметь тело 18-летнего юноши. У него есть команда из более 30 докторов в области здоровья человека.

Приниматель уменьшил свой возраст, как минимум, на 5 лет. Тесты показывают, что у Брайана «сердце 37-летнего, кожа 28-летнего, а объём лёгких и физическая форма – 18-летнего». Бизнесмен не сдаётся и продолжает упорно двигаться по пути омоложения. Старение вызывает у него небывалый ужас.

Джонсон встаёт в 5 утра и принимает по 20 БАДов и лекарств. Далее обычно следует часовая тренировка из 25 упражнений высокой интенсивности. В течение трёх дней он потребляет почти 2000 калорий веганской пищи. Для чистки зубов использует щётку, ирригатор и специальную зубную нить. Спать ложится в одно и то же время после двух часов ношения очков, которые блокируют синий свет.

Медицинские проверки Брайан проходит каждый месяц. Некоторые из процедур выглядят болезненными, но это не мешает ему двигаться дальше. Он сделал уже более 33 000 снимков своего кишечника и приобрёл устройство, подсчитывающее количество его ночных эрекций. За своим внешним видом бизнесмен следит постоянно, красит волосы в рыжий цвет и ежедневно мажется семью видами кремов от солнечного излучения.

Джонсон также ведёт блог, в котором рассказывает о своей борьбе со старением и призывает единомышленников делиться своими достижениями в данной сфере. 17-летний сын Брайана тоже фанатеет по столь неординарному ЗОЖ. Он перенял образ жизни отца, но с некоторыми изменениями. Среди интернет-пользователей реакция на предпринимателя весьма неоднозначная. По мнению некоторых людей, у бизнесмена на лицо психическое расстройство.