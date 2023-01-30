С 1 февраля будет изменено расписание пригородных поездов МЖД, МЦД-1,2 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево

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30 января 2023, 13:02 Источник: АГН «Москва»

С 1 по 28 февраля 2023 года будет изменено расписание движения пригородных поездов Белорусского, Казанского, Курского, Рижского, Савеловского направлений, МЦД-1, МЦД-2 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-служу Московской железной дороги.

В сообщении говорится, что изменения в расписании водится в связи с модернизацией объектов энергообеспечения.

В пресс-службе МЖД просят пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов, обращая внимание на то, что некоторые пригородные поезда будут выведены из расписания, часть электричек будут следовать по укороченному маршруту, изменится время отправления и прибытия других электричек.



