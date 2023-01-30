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Оперативный штаб: За сутки в РФ с COVID-19 госпитализированы 380 человек

, 12:45 Источник: АГН «Москва»

В России за истекшие сутки госпитализированы 380 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает  информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 30 января на стационарное лечение от COVID-19 за последние сутки поступили 380 человек, всего было выявлено 5979 новых случаев заражения, 38 человек скончались.

Количество госпитализаций на 30 января за сутки на 23,2% снизилось в сравнении с предшествующими сутками.

В Москве по состоянию на 30 января зарегистрированы 1519 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.


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С 1 февраля будет изменено расписание пригородных поездов МЖД, МЦД-1,2 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево

С 1 по 28 февраля 2023 года будет изменено расписание движения пригородных поездов Белорусского, Казанского, Курского, Рижского, Савеловского направлений, МЦД-1, МЦД-2 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-служу Московской железной дороги.

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