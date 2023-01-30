Ровно 100 лет назад родился гений комедии Леонид Гайдай

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30 января 2023, 13:21 Источник: Rambler

Леонид Гайдай и Анатолий Папанов, Igor Gnevashev/Russian Look

Ровно сто лет назад, 30 января 1923 года, родился советский и российский режиссер, сценарист и народный артист СССР Леонид Гайдай. Его комедии пополнили собой коллекцию золотого фонда отечественного кинематографа.

За всю свою карьеру Леонид Гайдай создал более 20 кинокартин, где снял таких знаменитых актеров, как Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Юрий Никулин, Александр Демьяненко и Наталья Варлей. Известность режиссеру принесли комедии «Бриллиантовая рука», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

В 1955 году Гайдай с отличием окончил режиссерский факультет ВГИГа, а в 1961 году снял короткометражку «Пес Барбос и необычный кросс» и комедию «Самогонщики». Так на советских телеэкранах впервые появилась знаменитая троица Труса, Балбеса и Бывалого в исполнении Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова.

Режиссер оставался верным своему жанру и в тяжелые годы перемен. В 1992 году на экраны вышел его последний фильм «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди».

Леонид Гайдай скончался 19 ноября 1993 в Москве в возрасте 70 лет.