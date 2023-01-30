Стрелков мог присвоить порядка 300 тысяч долларов, предназначавшихся ополчению Донбасса

Аргументы Недели → Общество 13+

30 января 2023, 12:25

Кадр из видео

Один из самых известных командиров Донбасса Игорь «Бес» Безлер рассказал о махинациях Игоря Стрелкова с деньгами, предназначавшимися бойцам ополчения. Безлер оказался свидетелем минимум двух прецедентов, в результате которых из рук Стрелкова бесследно исчезло порядка 300 тысяч долларов.

Игорь Безлер командовал обороной Горловки. В июле 2014 года туда сбежал со своими людьми Игорь Стрелков, сдав Славянск украинской армии. Безлер и Стрелков действовали на одном участке фронта и неизбежно пересекались. По словам Безлера, он достоверно знает о двух эпизодах, когда предназначавшиеся ополчению деньги бесследно исчезали после того, как оказывались в руках Стрелкова.

«Знаю точно два эпизода. Первый эпизод – это 20 тысяч долларов, которые он передал в Москву через помощника Понамарева, который был на обратном пути арестован в донецком аэропорту. Ну и второй случай, когда мы арестовали в Горловке инкассаторов, которые собрали деньги с Славянска и Краматорска, порядка 260 тысяч, я эти деньги лично привёз и передал Стрелкову в инкассаторских мешках, передал вместе с броневичком инкассаторским. Потом узнал через своих ребят, которая группа «Крым» пришла ко мне в Горловку, никто зарплат, денег не получил. Вот про эти эпизоды могу сказать точно, что эти деньги были и куда они делись я не знаю», - рассказал «Бес».

Таким образом, речь идёт о почти 300 тысячах долларов. Стрелков их получил, но куда и как были потрачены эти деньги никто не знает.

Ранее конфликт разгорелся между Игорем Стрелковым и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Бизнесмен предложил ему принять участие в освобождении городов ДНР, оказавшихся под контролем украинской армии из-за бегства Стрелкова и его отряда из Славянска. Однако Стрелков поспешил отказаться.