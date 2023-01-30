Что известно о гибели экипажа «Аполлон-1»

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30 января 2023, 12:01 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Быстрое покорение космоса происходит разве что в фантастических книгах. На самом деле всё гораздо сложнее. В реальности одно только покорение Луны займёт ещё не одно десятилетие, и это уже неоспоримый факт. Цена освоения космических просторов всегда была высокой. Порою она приводила к гибели людей.

27 января 1967 года на стартовом комплексе №34 космического центра имени Кеннеди во время наземных испытаний по программе подготовки к первому пилотируемому полёту «Аполлон» (или «Аполлон-1») внутри кабины в атмосфере чистого кислорода возник страшный пожар. Уже через 14 секунд погибли все члены экипажа. Их имена знают не все: Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи.

Что именно пошло не так – никто толком не объяснил. По проекту на старте кабина «Аполлона» заполнялась чистым кислородом под давлением 1.14 кг\см2. Известно, что при давлении 0.35 чистый кислород легко поддерживает огонь. При установленном давлении опасность возрастает многократно. Но об этом никто так и не подумал.

Буквально через несколько минут после начала эксперимента на пульте управления испытаниями раздались крики. На стекле телемонитора, транслировавшего изображение экипажа через иллюминатор выходного люка, плясали языки пламени. Едва только спасатели кинулись к люку, как тут же отпрянули. Он раскалился до неимоверного уровня. При вскрытии кабины двое из 27 членов стартовой команды получили отравление угарным газом.

Люк открыли только через пять минут. Всё было кончено. Когда командир спасателей вышел на связь, то сказал, что не станет описывать то, что видел перед собой. Все трое астронавтов сгорели заживо. Жуткие уроки «Аполлона-1» хорошо запомнили в НАСА. За следующие 6 лет программа «Аполлона» уже не теряла членов экипажей.