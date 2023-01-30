«Выбрасывать цинковые гробы на свалку – не по-человечески»: Олег Шелягов обратился к работникам похоронной сферы

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30 января 2023, 10:23 Источник: Телеграм-канал Олега Шелягова

Олег Шелягов.

Руководитель Профсоюза работников социальной сферы и услуг, председатель Совета директоров группы Ritual.RU Олег Шелягов обратился к коллегам после того, как в очередной раз на свалке были найдены цинковые гробы.

Первый случай, получивший огласку, произошел в Белгороде. На помойке обнаружили цинковые гробы, которые, как уточняет Шелягов, «обычно используются для перевозки тела умершего (погибшего) на относительно большие расстояния (и/или если тело имеет повреждения)». С огромной долей вероятности в них перевозили останки героически погибших в зоне СВО военнослужащих.

«Чаще всего похоронами погибших Там ребят занимаются профильные городские МУПы и МБУ, было предположение, что именно их сотрудники в Белгороде поступили так «человечно», просто выкинув на помойку «изделия» (такое официальное "рабочее" название они имеют), в которых «вернулись» наши герои - цинизма муниципальным служащим всегда было не занимать!» - пишет Олег Шелягов. После информационного резонанса полиция провела расследование и нашла виноватого – просто физическое лицо, мужчина. Ему выписали штраф за… «неправильное обращение с отходами производства». Такая формулировка возмутила многих.

Пошумели, повозмущались, кого-то, вроде бы, наказали – и забыли. И выводов, похоже, никто не сделал. Так как недавно ситуация повторилась в Челябинской области.

«Интересно, как этот работник, который тащил Это на помойку и выбрасывал, отнёсся бы лично к «цинку», в котором привезли бы останки его сына или брата?!» - рассуждает Олег Шелягов.

«Коллеги, давайте добавлять в нашу очень эмоционально тяжёлую работу хоть немного разума, души и сострадания!» - обратился он к работникам похоронной сферы. Да, поступить иначе тяжело и накладно, но выбрасывать на помойку – не по-человечески.