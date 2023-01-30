В России ожидается снижение стоимости на частные дома стандартного класса

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30 января 2023, 08:02 Источник: Агентство Бизнес Новостей

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Предстоящей весной в России ожидается падение стоимости до 5% на частные дома стандартного типа. Таким мнением поделился владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Согласно словам специалиста, которые приводит Агентство Бизнес Новостей, цены на загородные дома в декабре прошлого года снизились на 5-10%. Однако, как отметил предприниматель, в январе 2023 года застройщиками этот показатель не фиксировался.

При этом Лазовский добавил, что к марту цена может упасть еще на 5%, показав общее падение с декабря на 10-15%.