Диетолог Соломатина: от чеснока стоит отказаться людям, у которых есть проблемы с желудком

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29 января 2023, 21:52 Источник: Вечерняя Москва

Виктор Лисицын / globallookpress.com

Чеснок является полезным продуктом, в котором содержатся уникальные эфирные масла, отпугивающие потенциальные вирусы. Однако людям, которые испытывают проблемы с желудочно-кишечным трактом стоит отказаться от употребления этого растения в пищу. Об этом во время беседы с изданием «Вечерняя Москва» рассказала диетолог Валентина Соломатина.

Согласно словам специалиста, те самые уникальные эфирные масла, которые содержатся в чесноке и помогают при простуде, в то же время оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки кишечника. По словам эксперта, это может вызвать осложнение, если с желудком есть какие-либо проблемы.

Соломатина также отметила, что людям, у которых проблем с желудком не наблюдается, рекомендуется употреблять в пищу не больше одного зубчика сырого чеснока в день.