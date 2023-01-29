«Противник попытался скрыть личности»: Пригожин объяснил, почему украинцы обезглавили тела иностранных наемников в Бахмуте

Аргументы Недели → Общество 13+

29 января 2023, 20:10

Предприниматель Евгений Пригожин рассказал, что украинские бойцы не смогли вытащить тела иностранных наемников в тяжелых боях за Бахмут, поэтому пытались скрыть их личности.

В ответ на запрос СМИ бизнесмен подтвердил, что обнаруженные в Бахмуте тела принадлежат наемникам из других стран. Доказательством послужили вещи, которые были найдены рядом с погибшими. Бизнесмен также объяснил, почему украинцы обезглавили тела.

«Сегодня на Бахмуте подразделениями ЧВК «Вагнер» были обнаружены тела с отрезанными головами и кистями рук. А также телефоны и другая информация о том, что данные тела принадлежат наемникам, которых из-за плотных боев противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности», — цитирует предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Он также добавил, что все доказательства будут переданы следственным органам для принятия дальнейших решений.

Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» перешли реку Бахмутовка и взяли под контроль стратегически важное село Благодатное.