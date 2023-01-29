Аналитики: Тверь, Ярославль и Вологда вошли в список недорогих ж/д направлений весной

Аргументы Недели → Общество 13+

29 января 2023, 19:21 Источник: RT

В распоряжении RT имеются результаты проведенного исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, показывающее топ-10 городов России, куда можно поехать на поезде весной, купив билет в одну сторону менее чем за 3 тыс. рублей.



По данным исследования, из Москвы дешевле всего путешествовать на поезде в Тверь, билет на поезд в Тверь обойдётся минимум в 500 рублей, в Ярославль — 550 рублей, в Вологду — 700 рублей, в Иваново — 750 рублей, в Курск — 850 рублей, в Нижний Новгород — в 900 рублей.

Из Санкт-Петербурга купить ж/д билет до Твери возможно минимум за 800 рублей, в Ярославль —1000 рублей, в Иваново — 1150 рублей, в Архангельск —2400 рублей, в Уфу — 2800 рублей.

Москва и Санкт-Петербург также входят в топ относительно бюджетных направлений, стоимость ж/д поездки составит примерно 2200 и 2390 рублей.

По данным исследования, по России дешевле всего на поезде обойдется путешествие в Вологду, стоимость ж/д билета — от 900 рублей, билет в Архангельск будет стоить минимум 1400 рублей, в Чебоксары будет стоить от 1600 рублей, в Псков будет стоить от 1700 рублей, в Воронеж будет стоить минимум 1900 рублей, стоимость ж/д билета в Ростов-на-Дону будет стоить минимум 2380 рублей.





