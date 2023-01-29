Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич: Сожжение Корана в Швеции - возможная ​ провокация России

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29 января 2023, 19:08 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич публично заявил, что сожжение Корана в Швеции - возможная провокация России...

Напомним, в ходе протеста в Стокгольме правый экстремист Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции. Латвия увидела в этом инциденте "русский след"...

"Это хорошо подготовленная провокация. Вероятно, причастна третья страна - Россия", - заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.

По мнению министра иностранных дел Латвии, сожжение Корана осложняет вступлении Швеции в НАТО, а ратификация Финляндии будет невозможна до выборов в Турции:

"Мы хотели бы надеяться, что со стороны Турции будет понимание того, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО также отвечает интересам Турции. Мы хотим видеть Швецию и Финляндию, и было бы хорошо, чтобы они вступили в НАТО вместе".

Латвия, по обыкновению, поспешила с выводами... Впрочем, другого и не приходиться ждать от недружественной страны...

В любом своем выступлении г-н Ринкевич употребляет местоимение -"мы"... Кто "мы"? Видимо, глава МИД свято поверил в то, что "слово" Латвии, конечно, "ключевое" на международном уровне...

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