Россияне при возможности предпочитают переехать из регионов в Петербург - опрос

В 2021 году в Северную столицу приехали более 23 тысяч человек.
Жители России стали чаще задумываться о переезде в другой город, и их целью, в основном, является Санкт-Петербург. Данные соцопроса приводят местные СМИ.
Отмечается, что всего поинтересовались мнением 1 810 граждан страны в возрасте 25–55 лет. Из них около 20% готовы бросить жизнь в регионе и перебраться в крупные города РФ. Наибольшее число респондентов готовы променять нынешнюю жизнь на переезд в Петербург.
Многие из опрошенных пришли к выводу, что с изменением места жительства их доходы должны вырасти на 30–50%.
Люди выразили желание уехать из своих городов потому, что там нет должных условий для профессионального развития и карьерного роста. Среди причин были названы стремление работать в крупной компании, также не обошлось без пункта «личные обстоятельства».
В основном, люди стараются найти удаленную работу, которая поможет им минимизировать риск остаться без денег в случае повторного переезда.
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