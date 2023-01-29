Врач Сергей Хомяков: Сонливость днем может говорить о целом ряде серьёзных заболеваний

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29 января 2023, 16:48 Источник: RT

В беседе с RT главный врач «ИНВИТРО-Москва», доктор медицинских наук Сергей Хомяков назвал причины сонливости в дневное время.

По его мнению, у здорового человека быть не должно ощущения постоянного желания спать днем. Здоровый человек в норме должен спать 7…9 часов ночью, этих часов достаточно для восстановления организма.

Сергей Хомяков заявил, что «если же человек, который ночью спит достаточное количество времени, испытывает сонливость на протяжении дня, то это, как правило, свидетельствует о патологических процессах в организме либо о реакции организма на воздействие внешних факторов».

Врач считает, что «сонливость в течение дня является неспецифическим симптомом, который может говорить о целом ряде серьёзных заболеваний. Для начала поиска причин необходимо обратиться к врачу-терапевту или врачу общей практики».

По мнению врача, желание спать днем вызывают заболевание гипотиреозом, андрогенодефицитные состояния, сахарный диабет, онкологические заболевания, фибромиалгия, системная красная волчанка, синдром Шегрена, рассеянный склероз, различные инфекции, в том числе ОРВИ.

К сонливости днём приводят не только физическое переутомление, малоподвижный образ жизни, употребление алкоголя, напитков-энергетиков, но и гиповитаминозы В, Д, С, железодефицитные состояния, «ряд психических заболеваний, таких как тревожное, биполярное расстройство, депрессия».



