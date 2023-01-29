Снег и наледь: синоптик рассказал о погоде в Петербурге в начале недели

До этого горожане ощутили на себе весеннюю оттепель, которая опять сменилась морозом.
Новая рабочая неделя в Санкт-Петербурге начнётся с ветреной погоды и снега. Об этом в своём Телеграм-канале написал главный синоптик города Александр Колесов.
Он сообщил, что на город надвигается циклон, который принесёт с собой снег уже в ночь на 30 января. Это чревато тем, что на дорогах образуется незначительный снежный покров, а также наледь.
Минусовой температуры не будет – ночью будет не менее 0 градусов, а вот днём станет теплее. «Плюсы» будут сопровождаться дождём и снегом.
Однако оттепель постепенно сойдёт на нет, и уже во вторник температура воздуха упадёт до отрицательных значений.
Синоптик не исключил того, что в течение недели горожан ждут новые перепады в погоде.
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