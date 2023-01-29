Член ГСА Запорожской области Рогов: ВСУ обстреляли мост из РСЗО HIMARS, есть погибшие

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29 января 2023, 16:36 Источник: РИА Новости

Мост, соединяющий две части Мелитопольского района через реку Молочная, был обстрелян украинской стороной снарядами из РСЗО HIMARS. Об этом в своем ТГ-канале заявил член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов.

Вооружённые формирования Украины (ВФУ) открыли огонь по поселку Светлодолинское в Мелитопольском районе в 12.30 по мск. Ракеты, выпущенные из американского вооружения, попали в автомобильный мост.

Отмечается, что обстрел был совершен во время ремонтных работ. Член администрации заявил, что есть погибшие.

Ранее в трех областях Украины была объявлена воздушная тревога.