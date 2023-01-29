Диетолог Антон Брыкин: Мандарины и хурма богаты витаминами, но употреблять их можно не всем

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29 января 2023, 16:28 Источник: RT

В интервью RT врач — спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин рассказал о полезных свойствах хурмы и мандаринов.



Он заявил, что хурма и мандарины входят в число самых вкусных и полезных фруктов.



Собеседник RT рассказывая о хурме пояснил, что ягода «богата йодом, витаминами А и С, кальцием, хромом и магнием. В ней содержится много пектина, стимулирующего пищеварение и уменьшающего всасывание желчных кислот и холестерина в кишечнике».

Но противопоказана тем, у кого диагностирован сахарный диабет из-за большого количества глюкозы и сахарозы.

По его словам, мандарин содержит кобальт, молибден, «витамин D и вещество синефрин, способное ускорять обменные процессы в организме и сдерживать выработку плохого холестерина».

Специалист обращает внимание, что употребление мандаринов может вызвать сильные аллергические реакции, их не рекомендуется включать в рацион при гепатите, холецистите, энтеритах, гастритах с повышенной кислотностью, язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

Диетолог Антон Брыкин считает, что «в любое время года следует придерживаться разнообразного питания».



