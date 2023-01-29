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Футболист Рио Фердинанд «стащил чайную ложку на память» на встрече с Владимиром Путиным в Кремле во время ЧМ-2018

, 16:03 Источник: Sports.ru

Рио Фердинанд, английский футболист, взял чайную ложку на память о встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Об этом в своих мемуарах написала журналистка Алекс Скотт, которая была одной из приглашенных на встречу в Кремле.

Спортивная журналистка BBC Алекс Скотт, знаменитая в прошлом английская футболистка, выступавшая за лондонский «Арсенал» и сборную Англии, выпустила книгу-автобиографию «Как (не) быть сильной».

Вспоминая о визите в Кремль во время ЧМ-2018 она написала: «Нас с Рио Фердинандом пригласили в Кремль как членов программы легенд ФИФА, чтобы обсудить чемпионат мира. Рио рассмешил меня на выходе – он раскрыл ладонь и показал, что стащил чайную ложку на память».

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле звёзд мирового футбола в июле 2018 года. В числе приглашенных в Кремль были Диего Форлан, Лотар Маттеус, Марко ван Бастен, шестикратный победитель чемпионата Англии по футболу, победитель Лиги чемпионов УЕФА 2008 года Рио Фердинанд и серебряный призёр чемпионата Европы 2009 года по футболу среди женщин в составе сборной Англии, обладатель Кубка УЕФА 2007 года Александра Скотт.

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