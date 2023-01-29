В Петербурге и Ленобласти на переработку сдали почти 7000 ёлок

Согласно опросу, жители Петербурга чаще всего просто выбрасывают хвойные деревья.
Жители Санкт-Петербурга и Ленобласти на сегодняшний день сдали в пункты приёма ёлок для переработки почти 7000 новогодних деревьев. Об этом сообщают местные СМИ.
Акция «Ёлка, палки и щепа» до сих пор проходит в городе. Все желающие, у кого дома на новогодние праздники была установлена живая хвойная красавица, могут не просто выбросить дерево, а отдать людям, которые превратят его в подкормку для животных.
«Акция ещё идет, мы будем подводить окончательные итоги в начале февраля», – рассказала организатор акции Лидия Ракчеева.
Горожане могут найти ближайший к ним пункт приёма деревьев на карте, там же указан график работы точки, контакты организаторов и мини-карта с геометкой. Людям предлагают не только сдать деревья на переработку, но и принять участие в различных конкурсах и мастер-классах.
Щепа будет передана на подстилку и подкормку животным.
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