В Петербурге и Ленобласти на переработку сдали почти 7000 ёлок

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

29 января 2023, 14:50 Елена Соколова

Фото: Canva.com

Согласно опросу, жители Петербурга чаще всего просто выбрасывают хвойные деревья.

Жители Санкт-Петербурга и Ленобласти на сегодняшний день сдали в пункты приёма ёлок для переработки почти 7000 новогодних деревьев. Об этом сообщают местные СМИ.

Акция «Ёлка, палки и щепа» до сих пор проходит в городе. Все желающие, у кого дома на новогодние праздники была установлена живая хвойная красавица, могут не просто выбросить дерево, а отдать людям, которые превратят его в подкормку для животных.

«Акция ещё идет, мы будем подводить окончательные итоги в начале февраля», – рассказала организатор акции Лидия Ракчеева.

Горожане могут найти ближайший к ним пункт приёма деревьев на карте, там же указан график работы точки, контакты организаторов и мини-карта с геометкой. Людям предлагают не только сдать деревья на переработку, но и принять участие в различных конкурсах и мастер-классах.

Щепа будет передана на подстилку и подкормку животным.