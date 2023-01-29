В Петербурге успешно завершились поиски 11-летней девочки

Добровольцы занимались поисками всю ночь.
Добровольцы из общественного объединения «ЛизаАлерт» отыскали потерявшуюся в Санкт-Петербурге 11-летнюю девочку Элю.
«Эля Кожевникова найдена. Жива. Благодарим всех за помощь!», – написала администрация сообщества в одной из социальных сетей.
Поиски длились всю ночь с 28 на 29 января, девочка пропала примерно в полседьмого вечера. Единственные приметы, которые были известны добровольцам, – темно-коричневые волосы, карие глаза и цвета элементов одежды.
Поисковая команда разделилась на несколько экипажей. Участники общественного движения начали с Дальневосточного проспекта, улиц Кораблестроителей и Коммуны, а также проводили поисковые мероприятия в Колпино и Павловске. В каком именно районе нашли девочку, не сообщается.
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