В Петербурге успешно завершились поиски 11-летней девочки

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

29 января 2023, 13:50 Елена Соколова

Фото: lizaalert.com

Добровольцы занимались поисками всю ночь.

Добровольцы из общественного объединения «ЛизаАлерт» отыскали потерявшуюся в Санкт-Петербурге 11-летнюю девочку Элю.

«Эля Кожевникова найдена. Жива. Благодарим всех за помощь!», – написала администрация сообщества в одной из социальных сетей.

Поиски длились всю ночь с 28 на 29 января, девочка пропала примерно в полседьмого вечера. Единственные приметы, которые были известны добровольцам, – темно-коричневые волосы, карие глаза и цвета элементов одежды.

Поисковая команда разделилась на несколько экипажей. Участники общественного движения начали с Дальневосточного проспекта, улиц Кораблестроителей и Коммуны, а также проводили поисковые мероприятия в Колпино и Павловске. В каком именно районе нашли девочку, не сообщается.