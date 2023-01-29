Появилась информация о задержании бывшего мэра Феодосии

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29 января 2023, 13:42 Источник: Аргументы недели-Крым

Андрей Лебедев – выходец из «КрымХлеб» - якобы рассматривал должность как хлебное место.

Информация о работе ФСБ в Феодосии появилась в Телеграм-каналах вчера, а сегодня стало известно об аресте бывшего мэра города – предположительно Андрею Лебедеву вменяют махинации с земельными участками.

Напомним – мэром Феодосии Лебедев стал в декабре 2021 года, пересев в новое кресло из кабинета руководителя регионального офиса «КрымХлеб». Уволился в июле 2022 по собственному желанию спустя восемь месяцев после назначения.