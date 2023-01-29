МИД: Запад носится с идеями трибунала над Россией, но не говорит о военных преступлениях Украины

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29 января 2023, 14:05 Источник: РИА Новости

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

На официальном сайте российского МИД сообщается, что страны Запада придерживаются двойных стандартов и не замечают военные преступления властей Украины.

Как указано в заявлении, министерство иностранных дел подчёркивает, что Запад поддерживается идеи «незаконного трибунала против России», но при этом не замечает неправомерные действия властей Украины, а также военные преступления, совершаемые украинской армией. В качестве примера была приведена ситуация с Бучей.

«За подобной неуклюжей тактикой видна явная попытка отвлечь внимание от собственной ответственности за их свершение», — подытожили в МИД.