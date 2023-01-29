Оперативный штаб: За сутки в РФ с COVID-19 госпитализированы 495 человек

Аргументы Недели → Общество 13+

29 января 2023, 12:34 Источник: АГН «Москва»

В России за истекшие сутки госпитализированы 495 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 29 января на стационарное лечение от COVID-19 за последние сутки поступили 495 человек, всего было выявлено 6941 новых случаев заражения, 40 человек скончались.

Количество госпитализаций на 29 января за сутки меньше на 49,9% по сравнению с 28 января.

В Москве по состоянию на 29 января зарегистрированы 1967 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.



