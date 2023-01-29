Экс-схиигумена Сергия посадили на 7 лет за разжигание ненависти

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29 января 2023, 10:22 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

Бабушкинский райсуд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему схиигумену Сергию (он же – Николай Романов) и его пресс-секретарю Всеволоду Могучеву по делу о возбуждении ненависти в составе организованной преступной группы (п. «в» ч.2 ст. 282 УК). Приговор двум радикалам судья зачитывал около 20 минут.

Суд полностью удовлетворил ходатайство представителя прокуратуры, приговорив Романова к 7 годам колонии общего режима. Известно, что часть назначенного срока была суммирована с приговором Измайловского райсуда столицы, который в ноябре позапрошлого года назначил бывшему священнику 3 года и 6 месяцев колонии за самоуправство, склонение к суициду и нарушение права на свободу вероисповедания. Подельник Сергия Всеволод Могучев был приговорён к 5 годам заключения.

Адвокаты экс-схиигумена с приговором не согласны. «Мы планируем подавать апелляцию и добиться оправдательного решения, - говорят представители защиты, - поэтому на протяжении всего процесса обжалования приговора они (обвиняемые) будут оставаться в СИЗО».