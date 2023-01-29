Провизор Преснякова: перебои поставок лекарств в аптеки будет продолжаться

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29 января 2023, 06:18 Источник: Общественная служба новостей

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Меры для налаживания поставок лекарственных препаратов в аптеки принимаются, но какое-то время нехватка лекарств еще будет ощущаться. Об этом во время беседы с Общественной службой новостей рассказала директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций, член Генерального совета «Деловой России», кандидат фармацевтических наук, провизор Виктория Преснякова.

Согласно словам эксперта, фармацевтическая отрасль обычно закупает более 80% всех субстанций, из которых делают лекарства, в Китае. Однако, в связи с ростом заболеваемости китайского населения коронавирусом, страна в настоящее время работает на внутренний рынок. Поэтому, как отметила специалист, 98% аптек по всему миру испытывают перебои поставками лекарственных препаратов.

Преснякова также заверила, что население не останется без лекарств, потому что меры для исправления ситуации уже принимаются.