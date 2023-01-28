Петербург оказался на втором месте по суточной смертности от ковида

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

28 января 2023, 21:34

Фото: Canva

Предыдущие несколько дней Северная столица по количеству умерших от болезни опережала Москву, но в субботу ситуация изменилась.

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 733 положительных результата теста на коронавирус. Госпитализация понадобилась 97 зараженным, передаёт оперативный штаб.

Также в сводке за сутки отмечается, что 483 петербуржца побороли болезнь и были выписаны из медучреждений, а 8 пациентов сконались.

Тем временем для сравнения в Москве за сутки умерло 11 человек. Сейчас столица занимает первое место по количеству летальных случаев от коронавируса. Хотя еще несколько дней это место занимал Санкт-Петербург.

По всей России выявлено более 7 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Больше всего зараженных в столице. Там зафиксировали более двух тысяч положительных тестов.