Проект «Петербургский дизайн» продлили на 2023 год

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

28 января 2023, 21:01

Фото: Canva

Проект предназначен для помощи начинающим дизайнерам приобрести известность и организовать свой бизнес.

Проект «Петербургский дизайн» продилил на 2023 год, прием заявок уже открыт. Об этом стало известно от пресс-службы Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы.

Принять участие могут петербуржцы, работающие в сферах дизайна, моды и легкой промышленности. В заявке нужно обязательно рассказать о своей деятельности, проанализировать успехи проекта в прошлом году и предсавить свои идеи его развития.

«Петербургский дизайн» запустили только в октябре прошлого года. Его площадкой стали петербургские торговые центры: «Питер радуга», «Лето» и «Континент». Там открыли магазины, где продавались работы начинающих или уже профессиональных, но малоизвестных, дизайнеров. В том числе обувь, одежда и аксессуары.

Первый опыт реализации оказался успешным. На воплощение этой задумки было выделено около 87 миллионов рублей. Городские власти полностью оплатили аренду залов, оборудование и услуги специалистов, которые разработали для местных производителей бренд-стилистику.