Стало известно, как будет выглядеть блокадный храм святой Нины в Петербурге

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

28 января 2023, 20:53

Фото: Canva

Строительство планируют начать в начале следующего года.

В январе 2024 года должно начаться строительство блокадного храма святой Нины в Санкт-Петербурге. Сейчас идёт разработка проекта сооружения, пишут петербургские СМИ.

Предполагается, что у храма будет один большой купол и ещё два поменьше, судя по проекту, тёмного-серого цвета. Также в храме соорудят звонницу. Фасад будет выполнят в белом цвете, а на стенах с внешней стороны изобразят лики святых. Нижнюю часть храма отделают камнем серого цвета.

Рядом с храмом сделают небольшую зеленую зону, а на участке неподалеку организуют парковку для автомобилей прихожан. Территория храма будет окружена невысоким ограждением.

Поскольку храм «блокадный» планируется, что в нем будут непрерывно произносить имена шестисот тысяч жертв оккупции. Сейчас на месте, где появится храм, уже стоит крест в память о погибших ленинградцах. Там проходят богослужения в память об ушедших.

Отметим, что храм получил название «святой Нины» в честь грузинской христианки-просветительницы. Ее чевствуют 27 января – как раз в день окончания блокады Ленинграда.