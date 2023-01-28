Медаль «За оборону Ленинграда» оставили в парке

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

28 января 2023, 19:13

Фото: скриншот из репортажа телеканала tvspb.ru

Медаль является частью экспозиции. Рядом располагается интерактивный стенд, рассказывающий историю этой награды.

В Санкт-Петербурге сделали очередную экспозицию, посвященную годовщине освобождения Ленинграда из-под оккупации фашистских захватчиков. На этот раз предлагают узнать больше об истории медали за оборону городу. Ее организовали в парке

«Россия – Моя история». Об этом сообщают местные СМИ.

Отметим, что награда является одной из самых знаковых в истории. В парке представлена настоящая медаль, а также интерактивный стенд, на котором подробно описаны подвиги людей, которые были ею награждены.

Этой награды были удостоены все, кто принимал участие в обороне Ленинграда во время фашистской оккупации. За всё время выдано 1,5 миллиона медалей, из них - 15 тысяч для детей и подростков.