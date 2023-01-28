Националисты Латвии гордятся своим фильмом «Молоко матери»

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28 января 2023, 18:34 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Речь в картине идет о том, как женщина отказывается кормить своего ребенка грудью, чтобы вместе с молоком не передать "советский яд". Усилия не прошли даром - ребенок возненавидел молоко, а заодно и "советскую оккупацию". Да, вот такое кино нынче снимают в Латвии - времена "Театра", "Смерть под парусом", "Долгая дорога в дюнах", увы, канула в лету...

Сей "шедевр" был снят латвийским режиссером Инарой Колмане, кстати, многократным лауреатом национальной премии "Лиелайс Кристапс". Совершенно ясно, что это драма - "трагедия" матери и дочери в плену "тоталитарного режима". Фильм снят по книге Норы Икстен "Молоко матери", которая переведена аж на 20 языков.

Нет, в данной картине вы не увидите известных латвийских актеров, например, Мартиньша Вилсонса, Ивара Калныньша или же Лилиту Озолиню (Марта из "Долгой дороги в дюнах") - исполнители главных ролей неизвестны российскому зрителю - Майя Довейка, Элина Васька.

А вот оператор известен, но не в Латвии, а в Литве - Роландас Леонавичюс работал во многих международных проектах -"Азбука смерти 2", "Смена королей", "Лгуны". Видимо, в Латвии не нашли "достойного" оператора, чтобы проникнуться атмосферой "империи зла". А вот художника по костюмам Эвию Джонсоне нашли в Латвии. Как стало известно, г-жа Эвия "набила мозоли" пока искала школьную форму советских времен по всей Латвии - картина же охватывает период времени с конца ВОВ до конца 80-х.

Как заявили продюсеры фильма Янис Юхневичс и Марта Романова-Екабсоне, съемки завершены, но впереди, конечно, монтаж.

Поговаривают, что деньги на такую "красоту" выделило и государство... Сколько? Это держится в тайне! Но то, что данной картине пророчат националисты Латвии успех - факт! И даже ходят слухи, что непременно фильм "поедет" на "Оскар"...