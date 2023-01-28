В чем заключается абсолютный приоритет Латвии

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28 января 2023, 18:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Что для Латвии означает "абсолютный приоритет"? Как объяснил спикер Сейма Эдвардс Смилтенс - "Абсолютный приоритет Латвии - помочь Украине победить Россию". Вопрос - чем Латвия поможет Украине?

То, что латвийские политики любят рассуждать о помощи Украине - факт! И даже делают что-то... Например, спикер парламента Латвии Эдвардс Смилтенс недавно побывал на Украине, и теперь с трибуны Сейма делится своими впечатлениями... Впрочем, у политика созрел план...

"Я только что вернулся из Украины. Сделал выводы - дух украинцев несокрушим! К сожалению, неизбежны жертвы. И абсолютный приоритет Латвии - помочь Украине победить Россию. В этом нет никаких сомнений. История Латвии дает хороший урок тем, кто сомневается или полагается на нарративы российской пропаганды. Когда безоружные люди защищали свою свободу на наших баррикадах 32 года назад, была надежда на крах российской империи, но империя зла вернулась с новой силой. Сегодня мы видим, что Россия уже готовит свои будущие поколения к конфронтации с Западом. Удобно говорить о "военных действиях Путина", но российский империализм - не одна фамилия. Мы можем опираться только на реальность - укреплять нашу безопасность и сдерживать Россию", - заявил г-н Смилтенс.

Я просто поделюсь своим мнением, исходя из латвийских наблюдений, потому как хорошо знаю "местную" жизнь, взгляды, желания...

Сразу хочу сказать, что речь не идет о простых латвийцах, а только о "высокородных" политиках.

Г-н Смилтенс упомянул баррикады и безоружных людей... Но я же видела многое своими глазами - свидетели без надобности... Я прекрасно помню, как новоявленные борцы за независимость Латвии, рьяно выступали по ТВ и обращались именно к русскоязычным: "Мы станем независимыми! Все русские, которые проживают в Латвии получат гражданство! Русские, латыши! Встанем плечом к плечу - мы вместе!"

Сомнений нет, помощь местных русских была очень нужна борцам за независимость - националистам! И многие русские поверили в благие намерения националов... Чем все закончилось? Русских просто "кинули" - о гражданстве забыли. Очередная ложь! Кстати, Литва давала в то время гражданство всем, кто решил остаться в стране, а Латвия и Эстония - нет! Только в этих двух странах существует "институт неграждан".

Я прекрасно помню, как собирались люди около Сейма, разводили костры, высказывали свои мнения, пели песни, пили водочку и закусывали шпротами... Я помню, как с предприятий, которые еще функционировали в Латвии, привозили на баррикады людей в автобусах - вместо работы на производстве... Я помню, как, при странных обстоятельствах, погиб известный режиссер Юрис Подниекс и его оператор, потому как снимали то, что происходило на самом деле... Ходят упорные слухи, что к этой "тайне" приложили руку латвийские "лица"...

Для чего нужно переписывать историю?

Второй вопрос... Недоумение у меня... Политики Латвии постоянно призывают помочь Украине всем - оружием, деньгами... Мол, вся Европа, США должны помогать, помогать... Так расскажите, чем вы реальным помогаете? Я постоянно слышу от политиков-националистов Латвии - "Украина не должна отказываться от своей территориальной целостности во имя прекращения огня". Об этом публично говорит и спикер Сейма, и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич... Открытый призыв к военным действиям! Иными словами, пусть гибнут люди. Я понимаю, почему политики Латвии так говорят - победа России принесет им огромные проблемы. Какие? Судите сами, Латвия - 300 км в одну сторону, и 200 км в другую... Но ненависти у националистов в отношении России много - поток не остановить уже! Россия победила и Латвии тогда припомнят все - снесенные советские памятники, ущемление русскоязычных, нацистские лозунги, унижение православных - припомнят все! И спасения точно не будет! Уверена, что большинство из правящей коалиции просто сбегут в США, Канаду - все ключевые политические посты заняты иностранцами и "сочувствующими"... А, как же простые латвийцы? Они же хотят спокойно жить, растить детей, выращивать хлеб на своей земле, дружить с соседями! Кто о них подумал?

Сегодня я разговаривала со своей российской подругой - девушка ориентируется в латвийских реалиях...

"Латвия всегда же находилась "под кем-то": шведы, немецкие бароны, русские... Я так понимаю, что быть батраками у немецких баронов - честь, а вот когда дали вольницу при СССР и возможность почувствовать себя человеком - плохо, потому как самостоятельно думать надо, работать, надеяться на себя... А,видимо, ваши "батраки" не умеют этого делать, а рассчитывают на "барона"", - такое мнение высказала моя подруга.

Верно же! 32 года Латвия прибывает в независимости - и что видим? Тотальная разруха экономики - цены просто запредельные на все! Большинство латвийцев не могут оплатить коммунальные услуги, купить необходимых для жизни продуктов, еды, молодежь уезжает из страны, школы, больницы закрывают... И это есть "успех" Латвии! Но при всем этом кошмаре правящая верхушка призывает к военным действиям!

Я думаю, что не будет большого секрета, что Латвия не имеет большой вес на международной арене. Да, территориально Латвия расположена выгодно - граничит с Россией и с другими странами ЕС. Хорошо для США - можно же разместить солдат НАТО практически на границе с Россией... Вот только кто даст такую возможность? России уже обрыдло такое поведение иноземцев - хватит, "будя"! На какую помощь рассчитывает Латвия? Разумеется, на НАТО! Тут двоякое чувство - все же помнят, как солдаты НАТО бежали из Афганистана! Да и разговаривать серьезно с Латвией Россия вряд ли будет - ядерная держава, я так думаю, беседы будет вести с равными себе.

Все имеет свойство заканчиваться - и это пройдет, как говорил царь Соломон...

Мне страшно представить, что ожидает маленькую, но красивую Латвию... Страшно, потому как я родилась там, да и счастлива была до... нынешних "политиков"... Нет уже той Латвии, которую я знала много, много лет. А есть ненависть между людьми.

Знаете, а ведь нынешнюю правящую коалицию националистов стоит пожалеть. Объясню. Сколько же лет латышские националисты носили в себе ненависть к русским - передавали ее из поколения в поколение, взрастили в себе злобу так, что поверили безоговорочно в "империю зла" - умом же тронуться можно! Разрушали себя, но не созидали... Почему? Я поняла, что нам, русским, это сложно понять, потому как мы умеем прощать, помогать, сочувствовать. Эти качества, талант присуще только великому народу. А все эти укусы, кряхтенье... Россия и не то переживала в своей истории, и это переживет!