Стало известно, кто будет получать по 30 тысяч рублей за

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

28 января 2023, 17:00

Фото: Canva

Выплаты получат граждане, которые удостоены званий «народных».

В Социальном кодексе Санкт-Петербурга уточнили, какие категории жителей города получат выплаты в размере 30 тысяч рублей «за особые заслуги». Соответствующие поправки в закон подписал губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Выплату смогут получить горожане, которые прожили в городе не менее 10 лет, вышли на пенсию или достигли возраста 60 и 55 лет. Также они должны быть удостоены почётных званий «народных»: артистов РСФСР/СССР/России, художников, учителей, архитекторов.

Отмечается, что эти категории граждан будут получать дополнительно по 30 тысяч рублей каждый месяц.